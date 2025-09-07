Haberler

Düziçi Otoyolunda Tanker Yangını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde TAG Otoyolu üzerinde ilerleyen bir tanker, bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otoyolda ilerleyen tankerde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu mamure mevkisinde dün gece Abdulsamet Mungan'ın kullandığı 33 AAF 943 plakalı tankerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Mungan aracını emniyet şeridinde park ettikten sonra inerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi

Canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma sağlandı! Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Transfer bitti: Fenerbahçe'de ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.