Düziçi Otoyolunda Tanker Yangını

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otoyolda ilerleyen tankerde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu mamure mevkisinde dün gece Abdulsamet Mungan'ın kullandığı 33 AAF 943 plakalı tankerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Mungan aracını emniyet şeridinde park ettikten sonra inerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.