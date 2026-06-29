Osmaniye'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyurt köyü yakınlarında yol kenarındaki dere yatağına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek