Düziçi'nde Devrilen Otomobilde Anne ve Çocuk Yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devrilen otomobilde anne Meryem H. ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, devrilen otomobildeki anne ile 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.
Meryem H. idaresindeki 80 AGT 168 plakalı otomobil, Gümüş köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Meryem H. ile 5 yaşındaki çocuğu itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel