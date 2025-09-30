Haberler

Düzgün Baba Dağı'nda Kayalıklardan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Düzgün Baba Dağı'nda kayalıklardan düşen Hatun D, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra ayağında kırık tespit edilen kadın, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Düzgün Baba Dağı'nda ???????kayalıklardan düşüp yaralanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kıl köyü mevkisindeki Düzgün Baba Dağı'na gezmeye giden Hatun D, patikada yürürken kayalık alanda dengesini kaybedip düştü.

Hatun D'nin yaralandığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hatun D, sedye yardımıyla bulunduğu yerden alınıp ambulansa taşındı.

Ayağında kırık olduğu belirlenen Hatun D, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
