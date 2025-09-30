Haberler

Düzgün Baba Dağı'nda Düşen Turist Hastaneye Kaldırıldı

Düzgün Baba Dağı'nda Düşen Turist Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de Alevi halkı tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'nda, yurtdışından gelen Hatun Doğan kayalıklardan düşerek yaralandı. Ekipler, Doğan'ı sedye ile taşımak zorunda kaldı. Sağlık durumu iyi.

TUNCELİ'de Alevi toplumunca kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'nı yurtdışından ziyarete gelen Hatun Doğan (53), kayalıklardan düşerek yaralandı. Doğan, ekipler tarafından 1,5 saat sedye ile taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesinde meydana geldi. Almanya'da yaşayan Hatun Doğan, ziyarete geldiği Düzgün Baba Dağı'nda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağında kırık oluşan Doğan için beraberindekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye AFAD, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın ulaşamadığı noktaya giden ekipler, ilk müdahalenin ardından Doğan'ı sedyeye alarak yaklaşık 1,5 saat boyunca taşıyıp ambulansa ulaştırdı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Kışa girerken herkesin aklındaydı! Merak edilen soruya yanıt geldi
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda asist yaptı, Real Madrid gol oldu yağdı

Arda yine yıldızlaştı, Real Madrid gol oldu yağdı
Türkiye'nin köklü mobilya markası resmen iflas etti

Türkiye'nin köklü mobilya markası iflas bayrağını resmen çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.