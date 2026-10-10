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Düzce Yığılca'da patpat yol kenarına devrildi, 3 kişi yaralandı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde 'patpat' tabir edilen tarım aracı Karakaş köyü mevkisinde yol kenarına devrildi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

A.K'nin kullandığı tarım aracı, Karakaş köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ö.K. ve M.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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