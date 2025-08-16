Düzce ve Kocaeli'de Denize Giriş Yasağı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ve Kocaeli'deki çeşitli plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Yetkililer, can güvenliği için vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Düzce ve Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşlardan tüm plajlarda denize girilmemesi konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

Öte yandan, sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kocaeli'de 5'i hariç plajlarda denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün ve yarın Kerpe, Seyrek, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

