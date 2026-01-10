Haberler

Düzce Valisi Aslan'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Güncelleme:
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının önemini vurguladı ve mesleklerine duyduğu saygıyı dile getirdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aslan, mesajında, günümüzde teknolojinin geliştiğine ve bilgi paylaşımı yapılan dijital mecraların sayısının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buna paralel dezenformasyonda yaşanan artış, milletin aydınlık yüzü olan, okuyan, araştıran, dikkatle ve insan haklarına saygılı şekilde mesleklerini icra eden basın mensuplarımızın önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Toplumun vicdanı olan basın mensuplarımızın, demokrasimizin güçlenmesinde, birlik ve beraberliğimizin korunmasında, toplumsal barış, adalet, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir payı bulunmaktadır."

Aslan, Düzce'de özel hayata ve kişilik haklarına saygılı, olayları tarafsız değerlendirebilen, objektif ve ilkeli habercilik anlayışıyla emek veren basın mensuplarının, şehrin sesi olduğunu ve her alanda gelişimine büyük özveriyle katkı sağladığını vurguladı.

Valiliğin yürüttüğü tüm çalışmalarda basından büyük destek aldıklarını aktaran Aslan, "Basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ebediyete irtihal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
