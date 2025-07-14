Düzce Valiliği, Sahipsiz Sokak Hayvanları Toplamasında Görevli Personeli Görevden Aldı

Düzce Valiliği, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması sırasında özensiz davranan İl Özel İdaresi personelinin hakkında soruşturma başlatılarak görevden el çektirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Duraklar köyünde muhtarlık ve vatandaşlar tarafından çocuklar için tehlike arz ettiği gerekçesiyle gelen şikayetler üzerine, İl Özel İdaresi ekiplerince bölgede sahipsiz sokak hayvanları için çalışma yapıldığı kaydedildi.

Hayvanların toplanması esnasında görevli personelden bazılarının söz konusu görüntülerde sergiledikleri hayvan refahını dikkate almayan kabul edilemez davranışlarının üzüntüyle karşılandığı vurgulanan açıklamada, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereğince sorumlu idare tarafından yapılan toplama faaliyetinde özensiz davranış gösteren personel hakkında soruşturma başlatılarak görevden el çektirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bahsi geçen olayda toplanarak bakımevine götürülen hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu da belirtildi.