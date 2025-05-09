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Düzce Üniversitesi'nde DÜFEST 2025 Öğrenci Festivali Açılışı Yapıldı

Düzce Üniversitesi'nde DÜFEST 2025 Öğrenci Festivali Açılışı Yapıldı
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Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen DÜFEST 2025 Öğrenci Festivali, öğrencilerin katılımıyla açıldı. Festival boyunca kültür, sanat ve bilim etkinlikleri gerçekleştirilecek ve birçok sanatçı sahne alacak.

Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen "DÜFEST 2025 Öğrenci Festivali"nin açılışı yapıldı.

DÜ Konuralp Merkez Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan öğrenciler, Ogün Sanlısoy'un şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

Bilim, kültür ve sanatın içe içe olduğu organizasyonda, sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının stantları 5 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Festival boyunca her akşam sanatçılar sahne alacak.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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