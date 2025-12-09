Düzce Üniversitesinden kısa kısa

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlükte düzenlenen programda Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, işbirliği protokolünü imzaladı.

İki kurum arasında eğitimin niteliğini artırmak, öğrencilerin akademik, kariyer, sosyal ve duygusal gelişim seviyelerini yükseltecek planlı çalışmalar yürütmek amacıyla hazırlanan protokolü imzalayan Sözbir ve Özer, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokol, eğitim programlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi, öğretmenlere yönelik uygulamalı eğitimler, seminerler ve çalıştaylarla mesleki yeterliklerin artırılması, mesleki ve teknik eğitim alanlarında üretime yönelik faaliyetlerin desteklenmesi gibi hükümleri içeriyor.

DÜ ile İl Özel İdaresi arasında taşınır tahsis protokolü imzalandı

Düzce Üniversitesi ve Düzce İl Özel İdaresi, iki taşınırın üniversiteye tahsis edilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Taşınır Tahsis Protokolü imzaladı.

İki taşınırın üniversiteye tahsis edilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren protokol için DÜ Rektörlük Çalıştay Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Protokolü, Rektör Sözbir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik imzaladı.

Protokol kapsamında İl Özel İdaresi, iki konteyneri üniversiteye tahsis etti.

Konteynerler, DÜ Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nde yürütülecek eğitim, araştırma ve idari faaliyetlerde kullanılacak.