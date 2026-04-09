Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan minibüste 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde durdurulan bir minibüste 12 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, bedensel engelli sürücü K.T. gözaltına alındı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde durdurulan minibüste 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.
Polis ekipleri, takibe aldıkları K.T'nin kullandığı 06 AR 8064 plakalı minibüsü durdurdu.
Minibüste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, kartonlara gizlenmiş 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Bedensel engelli sürücü K.T, gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde, engelli tertibatı olan aracın annesi adına kayıtlı olduğunu, uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan Ankara'ya getirdiğini söylediği öğrenildi.