Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kaynaşlı ilçesindeki 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yaylayı ziyaret edenler, güneşin de açmasıyla oluşan manzarada yürüyüş yaptı.

Yağış, Samandere köyü, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı'nda da etkili oldu.

Karla kaplanan bölgeler havadan görüntülendi.