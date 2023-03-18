Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Güncel Haberler

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Düzce'nin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Düzce'nin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kent merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Kaynaşlı ilçesindeki 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'nda konaklayanlar, karın oluşturduğu güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

Beyaz örtüyle kaplanan yaylada sis de etkisini gösteriyor. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü yayla yolunda polis ekipleri, sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıyor.

Kar, 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda da etkisini gösteriyor.

Kaynak: AA / Güncel

Topuk Yaylası Kaynaşlı Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title