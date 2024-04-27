Düzce'nin Yığılca ilçesinde öğrenciler, Sarıkaya Mağarası'nı ziyaret etti.

Yığılca Belediyesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, öğrenciler ve veliler Sarıkaya Mağarası'nı gezdi.

Belediye ekipleri, gezi programı boyunca öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Belediye Başkanı Selami Savaş, yaptığı açıklamada, Turizm Haftası etkinliklerine değinerek, "Bölgemizin en büyük mağarası olan Sarıkaya Mağarası'nı gezdik. Bugün çocuklarla çok eğlendik. Burayı görmeyen çocuklarımıza, tanıtma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Nisanur Ilğın ise Sarıkaya Mağarası'nın özelliklerinden bahsederek, "Hepsi kendiliğinden oluşmuş, çok güzel unsurlar. Ben çok beğendim. Herkesin gelmesini tavsiye ederim." dedi.

Gezi programına, Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol da katıldı.