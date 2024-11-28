Düzce'de öğretmenlerden oluşan "Düzce'nin Sesleri Korosu" konser verdi.

Düzce Valiliği tarafından Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğretmenler 1980-1990 yıllarında popüler olan şarkıları seslendirdi.

Orkestra şefliğini Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nazmi Bal'ın üstlendiği koro, vatandaşlardan alkış aldı.

Daha sonra öğretmenlere plaket verildi.

Konseri, vali yardımcıları Ömer Yılmaz ve Mustafa Pala ile kurum amirleri de izledi.