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Düzce'nin Sesleri Korosu Konser Verdi

Düzce'nin Sesleri Korosu Konser Verdi
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Düzce'deki öğretmenlerden oluşan 'Düzce'nin Sesleri Korosu', 1980-1990 yıllarının popüler şarkılarını seslendiren bir konser gerçekleştirdi. Konser, Düzce Valiliği tarafından düzenlendi ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Düzce'de öğretmenlerden oluşan "Düzce'nin Sesleri Korosu" konser verdi.

Düzce Valiliği tarafından Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğretmenler 1980-1990 yıllarında popüler olan şarkıları seslendirdi.

Orkestra şefliğini Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nazmi Bal'ın üstlendiği koro, vatandaşlardan alkış aldı.

Daha sonra öğretmenlere plaket verildi.

Konseri, vali yardımcıları Ömer Yılmaz ve Mustafa Pala ile kurum amirleri de izledi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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