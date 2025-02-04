Düzce'nin Gölyaka İlçesinden Umre Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinden umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Gölyaka Merkez Camisi bahçesinde bir araya gelen 15 kişilik kafile, aileleriyle vedalaştıktan sonra dualarla yola çıktı.

Uğurlama töreninde konuşan kafile başkanı emekli imam hatip Hamit Kıdık, umre sezonunun açılmasıyla binlerce Müslüman'ın kutsal topraklara akın ettiğini belirterek, Gölyakalı vatandaşlar başta olmak üzere tüm İslam alemine dua edeceklerini dile getirdi.

Kıdık, "İnşallah gidemeyen kardeşlerimize de Cenab-ı Allah nasip eder. Şu anki duygularımızı kelimelerle ifade etmek mümkün değil bunu ancak yaşamak lazım." dedi.