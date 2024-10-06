Düzce Korugöl Tabiat Parkı'nın Sonbahar Güzelliği
Düzce Korugöl Tabiat Parkı, sonbaharda sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Park, doğaseverler için piknik, kamp ve sportif olta balıkçılığı gibi aktivitelerin yapılabileceği bir alan olarak öne çıkıyor. Yakında yapılacak karavan parkı ile bölgenin doğa turizmi merkezi haline gelmesi hedefleniyor.
Düzce Korugöl Tabiat Parkı, sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlarıyla ziyaretçilerine sonbahar manzaraları sunuyor.
Kaynaşlı ilçesinin 15 kilometre kuzeyinde 12 yıl önce tabiat parkı olarak tescillenen Korugöl, Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları ve yenilenen altyapısıyla doğaseverleri ağırlıyor.
Sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran doğasıyla dikkati çeken park, sık ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
Sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği Korugöl, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.
Yakın zamanda yapımına başlanacak karavan parkının tamamlanmasıyla bölgenin, Türkiye'nin gözde doğa turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor.
Tabiat parkındaki ağaçlara hakim olan sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.