Haber : Düzce haberleri: Düzce'de sıcaktan bunalanlar Melen Çayı'nda rafting yaparak serinledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce haberleri: Düzce'de sıcaktan bunalanlar Melen Çayı'nda rafting yaparak serinledi

 - Güncelleme:
Düzce haberleri: Düzce'de sıcaktan bunalanlar Melen Çayı'nda rafting yaparak serinledi

Edinilen Düzce haberine göre Düzce'nin Cumayeri ilçesinde hafta sonu sıcak havadan bunalan adrenalin tutkunları, Melen Çayı'nda rafting yaptı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde hafta sonu sıcak havadan bunalan adrenalin tutkunları, Melen Çayı'nda rafting yaptı.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu kentte serinlemek isteyen yerli ve yabancı misafirler, Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı'na akın etti.

Rafting öncesi horon ve oyun havası oynayarak gönüllerince eğlenen raftingciler, daha sonra botlarını çaya indirerek kendilerini suya bıraktı.

Adrenalin tutkunları, doğa içindeki 13 kilometrelik parkurda heyecanlı dakikalar yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, havaların ve nehirdeki suyun ısınmasıyla talebin iki kat arttığını söyledi.

Tatilcilerin sıcak yaz günlerinde rafting yapmayı tercih ettiğini aktaran Tepe, "Buraya gelen misafirlerin hepsi çok eğlenceli insanlar, tamamen eğlence odaklı geldikleri için herkesi memnun şekilde buradan uğurluyoruz." dedi.

Tepe, rafting öncesi horon, oyun havaları ve hareketli müziklerle misafirleri motive ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Motivasyonla nehre girdiklerinde içleri içlerine sığmıyor. Melen Çayı'nın serin sularından çıkmak istemiyorlar. İstanbul ile Ankara'ya 2 saat mesafedeyiz. Ulaşım sıkıntısı olmadan en ulaşılabilir nehirlerden birisine sahibiz. O yüzden potansiyelimiz yüksek. Hedefimizi 150 bin koymuştuk ama her geçen gün daha da artıyor. İnşallah hedeflerimizi 200 bine kadar çıkaracağız."

AA / İsa Keleş - Güncel

Cumayeri Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title