Düzce haber | Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi
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Düzce haberleri: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Fındık işçilerini taşıyan İ.Y. idaresindeki 81 BG 173 plakalı traktörün römorku, Toptepe mevkisinde aracın kontrolden çıkması sonucu devrildi. Römorkta bulunanlar yola savruldu.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Gülhan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılardan 6'sına olay yerinde müdahale edildi, 13 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İki yaralı çocuktan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.