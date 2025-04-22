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Düzce'den kısa kısa

Düzce'den kısa kısa
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Düzce'de trafik jandarmasınca ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Düzce'de trafik jandarmasınca ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timlerinin köy okullarında verdiği eğitimlere İstanbul İl Jandarma Komutanlığından görevlendirilen "jandarma mobil trafik eğitim aracı" personeli de destek verdi.

Trafik eğitimleri, Aydınpınar, Beyköy Şehit Ufuk Baysan, Şaziye Çevrem ve Gümüşpınar Mehmetçik ilkokullarında gerçekleştirildi.

Okul servis araçlarında dikkat edilecek hususlar, emniyet kemerinin önemi, trafik işaret levhaları gibi konularda bilgilerin verildiği eğitime 1137 öğrenci ve 28 öğretmen katıldı.

Düzce'de mobil göz tarama cihazıyla çocuklara göz muayenesi yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü envanterine hayırseverlerce bağışlanan mobil göz tarama cihazıyla Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde kalan çocuklara göz muayenesi yapıldı.

Muayenelerle, okul öncesi çocuklarda görme sorunlarının erken teşhis edilmesi hedefleniyor.

Cihazın, kent genelindeki köy ve mahallelerde de hizmet vereceği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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