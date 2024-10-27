Düzce'deki Torkul Göleti'nin Sonbahar Güzellikleri

Düzce'de volkanik çöküntüyle oluşmuş Torkul Göleti'ne gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar, hazan mevsimi manzaraları eşliğinde vakit geçiriyor.

Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta ve 1451 rakımdaki göletin bulunduğu alandaki bitki örtüsüne sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonları hakim oldu.

Etrafı kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçlarla çevrili volkanik çöküntüyle oluşmuş Torkul Göleti, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor.

Yaklaşık 5 bin metrekare alana sahip orman içerisinde adeta gizlenmiş olan doğal gölet, olta balıkçıları, foto-safari tutkunları ve çadır kampçılarına keyifli anlar yaşatıyor.