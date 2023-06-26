Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polisleri, yaralanan ikiz bebeklerle ilgilendi ve bebekler babaanneleriyle birlikte trafik denetleme istasyonuna götürüldü. Kazanın nedeni araştırılıyor.