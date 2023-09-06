Düzce'de yapılan huzur uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında araçlar ve şahıslar didik dik arandı. Yapılan aramalarda bir aracın paspasının altından ruhsatsız tabanca bulundu. Denetimlerde ayrıca 21 araç sürücüsüne toplamda 30 bin 874 lira idari para cezası kesildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında ekipler araçları ve şahısları didik dik aradı. Bir aracın paspasının altından ise ruhsatsız tabanca çıktı.

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler üniversite bölgesinde şok uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde 142 araç sorgulandı. Araçların plakalarına çekilen kırmızı şeritler yasa gereği tek tek söküldü. Ayrıca, polis ekiplerinin yaptıkları titiz aramalarda paspasın altına saklanan ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan denetimlerde 21 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 30 bin 874 lira idari para cezası kesildi. - DÜZCE