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Düzce'de "Yanık Yaylası Şenlikleri" düzenlendi

Düzce'de 'Yanık Yaylası Şenlikleri' düzenlendi
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Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Yanık Yaylası Şenlikleri" vatandaşlardan ilgi gördü.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Yanık Yaylası Şenlikleri" vatandaşlardan ilgi gördü.

İlçeye bağlı 1150 rakımlı yaylada düzenlenen şenlikler kapsamında Karadenizli sanatçılar sahne alarak, halk oyunları sergiledi.

Çevre illerden ziyaretçiler ile yurt dışından gelen gurbetçilerin de katıldığı şenlikler, ormanlara giriş yasağı nedeniyle jandarmanın güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Şenliğe, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, siyasi partilerin temsilcileri, derneklerin üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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