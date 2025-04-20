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Düzce'de 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' Programı Başladı

Düzce'de 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' Programı Başladı
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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından başlatılan 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programının Düzce'deki ilk buluşması, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda vatandaşların talepleri dinlenerek ilgili birimlere yönlendirildi.

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca başlatılan "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programının Düzce'deki ilk buluşması Şerefiye Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün mahalle sakinleriyle bir araya geldiği toplantıya, AK Parti Düzce Teşkilatı yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Belediye tarafından yürütülen içme suyu altyapısı, çevre düzenlemesi ve diğer konularda vatandaşları bilgilendiren Özlü, onlardan gelen talep ve şikayetleri de dinleyerek ilgili birim müdürlerine gerekli adımların atılması talimatını verdi.

İlki gerçekleştirilen buluşma, merkeze bağlı 64 mahallede yapılacak.

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Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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