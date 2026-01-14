Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 201 gram sentetik uyuşturucu ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte 2 bölgede uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Teknik ve fiziki takip sonucu F.S. Çamköy Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda 130 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ağa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise 71 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hap geçirilen E.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.