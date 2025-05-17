Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Operasyonda 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çamköy ve Koçyazı mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan G.A. ile B.Y'nin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu madde kullandığı belirlenen K.Y.K. ile E.C.Ş. hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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