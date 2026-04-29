Haberler

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Orhangazi mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada, 8 parça halinde 50 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 6 gram sentetik kannobinoid maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 35 suç kaydı bulunan T.A. (27) ve 10 suç kaydı bulunan E.S. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

