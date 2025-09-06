Haberler

Düzce'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yöne giden cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Dutlar köyü mevkinde meydana geldi. Aynı yöne giden S.G. yönetimindeki 81 ADC 053 plakalı cip ile H.T. idaresindeki 34 GL 9360 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Z.G., S.G. ve H.D. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
