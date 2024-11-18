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Düzce'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gümüşova ilçesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden S.Y. idaresindeki 06 AAE 893 plakalı hafif ticari araç ile E.C.T. idaresindeki 81 ABC 920 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü E.C.T. ile aynı araçta bulunan S.A'yı sıkıştığı yerden itfaiye erleri çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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