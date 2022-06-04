Düzce'de tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

Düzce'de tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. D-100 karayolu Kaynaşlı Çele Mahallesi mevkisinde Ankara istikametine giden Hayrettin Bektaş'ın (63) kullandığı 81 AP 109 motosiklet, arkasından gelen, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın çapması sonucu devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, tırın kalan sürücü Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü Bektaş'ın cesedi, incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan polis ekipler, tır sürücüsünün kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. AA / Murat Ataseven - Güncel Hayrettin Bektaş Motosiklet Kaynaşlı Düzce Güncel Haberler

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