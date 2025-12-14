50 metreden dere yatağına devrilen TIR'ın şoförü, 4 saat sonra bulundu

DÜZCE'de tomruk yüklü TIR, orman yolunda yaklaşık 50 metreden dere yatağına devrildi. TIR'da sıkışan sürücü arama çalışması sonucu 4 saat sonra kendisine ulaşan ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Yığılca ilçesi Paşabükü orman yolunda meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depodan yüklediği tomruklarla ilerleyen Tahir A. yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metreden dere yatağına devrildi. Sürücü Tahir A.'dan uzun süre haber alamayan iş arkadaşları ve yakınları, durumu işletme deposuna bildirdi. Orman yolu güzergahında arama yapan görevliler, 4 saatin ardından TIR'ın dere yatağına devrildiğini fark etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Tahir A.'nın araçta sıkıştığını tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Tahir A., bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tahir A.'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.