Düzce'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Şüpheli Tutuklandı

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Adnan K, 18 Temmuz'da vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Y.T. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Düzce'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumayeri ilçesinde 18 Temmuz'da Sağlıklı Hayat Merkezi önünde Adnan K'nin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan Y.T'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, park halindeki araçların bulunduğu alana yürüyerek gelen kişinin, silahıyla Adnan K'ye ateş ettiği anlar yer alıyor.

Olay

Cumayeri ilçesinde 18 Temmuz'da Sağlıklı Hayat Merkezi önünde silahlı saldırıya uğrayan Adnan K, merkezdeki doktor ve personel tarafından içeri alınmış ancak kurtarılamamıştı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisinde yakalamıştı.

Hayatını kaybeden Adnan K'nin, "cinayet" suçundan 12 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden yakın zamanda tahliye edildiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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