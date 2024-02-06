Düzce'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Düzce'de Aydınpınar Caddesi Şemsettin Öney Camisi yakınlarında çıkan silahlı kavgada E.İ. tarafından A.M. tabancayla ateş edilerek yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken zanlı ise polis merkezine teslim oldu.
Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Aydınpınar Caddesi Şemsettin Öney Camisi yakınlarında E.İ. ile A.M. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.İ'nin tabancayla ateş ettiği A.M. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı E.İ'nin ise polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.