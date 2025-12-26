Haberler

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 46 bin 655 tabanca parçası ve 2 bin 100 tabanca yapımına elverişli malzeme ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 24 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.Ö, M.C.Ö, İ.İ, D.D, M.E.K. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Düzce Adliyesi'ne getirildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'ine adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Şüpheli M.E.K'ye ait Tokuşlar Mahallesi'nde bulunan iş yerine gelen otomobil ile yolcu otobüsüne karton koliler ve mavi renkli torbalar içerisinde silah parçalarının yüklendiği tespit edilmiş, düzenlenen operasyonda 46 bin 655 tabanca parçası ve birleştirildiğinde bazı parçaları eksik olmakla beraber yaklaşık 2 bin 100 tabanca elde edilebilecek malzeme ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
