Haberler

Ateşli silahlarla paylaşım yapan 8 şüpheli gözaltında

Ateşli silahlarla paylaşım yapan 8 şüpheli gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, sanal medya üzerinden ateşli silahlarla paylaşımlar yapan 8 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

DÜZCE'de, sanal medya üzerinden ateşli silahlarla paylaşımlar yapan 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda fişek ve kasatura ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde, sanal medya platformlarında ateşli silahlarla görüntüler paylaşan şüphelilere yönelik 8 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 646 adet çeşitli çaplarda fişek ve 2 adet kasatura ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı

İstanbul gişelerde facia! Bilanço ağır
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! TFF'ye bildirildi
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu