Düzce'de Roman çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi - Haberler

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Düzce'de Roman çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de Roman çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi

Düzce Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü Roman öğrencilerle düzenlenen etkinlikle kutladı.

Düzce Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü Roman öğrencilerle düzenlenen etkinlikle kutladı.

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Çam Köy Mahallesi'ndeki ilköğretim okuluna giden gençler, yanlarında getirdikleri boya ve fırçalarla okulun dış cephesini çevreleyen duvarı çocuklarla birlikte rengarenk boyadı.

Gençler, çocuklarla boyama etkinliğinin yanı sıra geleneksel oyunlar da oynadı.

Müzik eşliğinde Roman havası oynayan gençler ve çocuklar, masa tenisi ve farklı spor branşlarında müsabakalar yaptı.

Spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere madalya verilirken, tüm öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Düzce'de Roman çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi

Düzce'de Roman çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi

Düzce'de Roman çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi

Düzce'de Roman çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi

AA / Ömer Ürer - Güncel

Düzce Gençlik Merkezi, Nisan, Güncel, Haberler

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