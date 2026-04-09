Düzce'de polislere sosyal deney

Düzce'de gerçekleştirilen sosyal deneyle, polislerin merhamet ve fedakarlık yönü ön plana çıkarıldı. Öğrenciler ve görme engelli bir vatandaş için yapılan yardımlar duyarlılık örneği sergiledi.

DÜZCE'de Polis Haftası kapsamında yapılan bir sosyal deneyle, polislerin merhamet ve fedakarlık yönü ön plana çıkarıldı.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekibi, Polis Haftası'nda emniyet teşkilatı için sosyal deney hazırladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislere yönelik düzenlenen ilk senaryoda, sınava yetişmekte zorlanan bir öğrenci polis ekiplerinden yardım istedi. Durumu tereddütsüz değerlendiren ekipler, öğrenciyi hızla Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'ndaki sınav yerine ulaştırdı. Görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiren polisler, okulda kendilerini bekleyen belediye ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Bir diğer senaryoda ise görme engelli bir vatandaşın yoğun trafik akışı içerisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı anlar canlandırıldı. Bu sırada her şeyden habersiz görevli polis ekipleri, trafiği durdurarak vatandaşa güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesi için yardımcı oldu. Bu duyarlı davranışın ardından polisler, yine belediye ekiplerinin çiçekli sürpriziyle karşılaştı.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
