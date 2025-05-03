Düzce'de Pikap ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de Pikap ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, pikap ve otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.M. idaresindeki 34 GPH 026 plakalı pikap ile kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 DCN 562 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Soğancı Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Z.A. ve H.S. yaralandı.

Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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