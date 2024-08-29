Düzce'de patpat kazası: 4 kişi yaralandı
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, tarım aracı olarak kullanılan patpatın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kani S. idaresindeki patpat, Kıyıköy Orman Tepe mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Kani S ile tarım aracında bulunan Sevinç ve Suzan S. ile Ramazan K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.