Düzce'de patpat kazası: 4 kişi yaralandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kani S. idaresindeki patpat, Kıyıköy Orman Tepe mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Kani S ile tarım aracında bulunan Sevinç ve Suzan S. ile Ramazan K. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.