Düzce'de Özel Halk Midibüsünde Yangın Çıktı

Düzce'de özel halk midibüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Aziziye Mahallesi Yeni Pazaryeri mevkisinde seyreden 81 HO 1028 plakalı Düzce Belediyesi denetimli özel halk midibüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurdu.

Çevredekilerin yangın tüpleriyle ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.