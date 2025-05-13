Düzce'de Otoyolda Kaza: 4 Yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.Y.T. idaresindeki 59 AEL 989 plakalı otomobil, Paşakonağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada otomobilde bulunan H.T. (40), H.E.T. (3), E.H.T. (3) ile Ö.A.T. (8) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeridi ulaşıma kapanan otoyolda trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.