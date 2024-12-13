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Düzce'de Otomobilde Silahla Vurulmuş Bir Kişi Tedavi Altına Alındı

Düzce'de Otomobilde Silahla Vurulmuş Bir Kişi Tedavi Altına Alındı
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Düzce'nin Akyazı köyünde, silahla vurulmuş olarak bulunan Erdal İ., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Düzce'de otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan kişi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Akyazı köyü Melen Çayı kenarında silah sesi duyanlar, bölgede bulunan otomobilde yaralı bir kişi olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde silahla göğsünden vurulduğu belirlenen Erdal İ. ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Emir Kaan Dursun - Güncel
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