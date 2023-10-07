Düzce'de otomobil iş yerine çarptı: 2 yaralı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, iş yerine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobilin iş yerine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.
Çevre yolunda seyreden Emre A. (25) idaresindeki 41 HE 990 plakalı otomobil, Ayazlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tekel bayisinin ön cephesine çarptı.
İş yerinin camlarını kırarak içeriye giren otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Tayfun K. (27) yaralandı.
Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emre A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.