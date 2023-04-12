Düzce'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdülmecit Çepni idaresindeki 81 AAE 883 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Üçköprü mevkiinde Mevlüt Can Aman yönetimindeki 81 DR 531 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Mevlüt Can Aman, Abdülmecit Çepni ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.