Düzce'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, kontrolsüz bir şekilde dereye devrilen otomobilin sürücüsü E.K. (19) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşılan jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı ve hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

E.K. (19) idaresindeki 34 JN 5044 plakalı otomobil, Taşlık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu
