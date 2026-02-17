Haberler

Otomobilin çarptığı özel halk otobüsü devrildi: 5 yaralı

Otomobilin çarptığı özel halk otobüsü devrildi: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de durakta yolcu indiren halk otobüsüne çarpan otomobil sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

DÜZCE'de, durakta yolcu indiren özel halk otobüsü, kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla devrilirken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Koçyazı mevkisi Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Düzce istikametinde seyreden Cihan Ö. idaresindeki 81 TC 810 plakalı otomobil, durakta yolcu indiren Uğur C. yönetimindeki 81 HO 1027 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihi verildi! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi!

Takipçisinin isteği akıllara zarar! En ucuzu 1.6 milyon lira
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçelileri yine kızdırdı
Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi

Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı

Mahalleliyi canından bezdiren kadın! 20 yıldır aynı şeyi yapıyor
Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi!

Takipçisinin isteği akıllara zarar! En ucuzu 1.6 milyon lira
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü

Türkiye'nin en büyük şehirlerinden! Son hali çileden çıkardı