Düzce'de ormanlık alanda ceset bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı

Düzce'de ormanlık alanda bulunan cesetle ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sonucu bir şüpheli gözaltına alındı. Cesedin 67 yaşındaki Aydın Canbulat'a ait olduğu ve çok sayıda kesici delici alet yarası bulunduğu tespit edildi.

Düzce'de ormanlık alanda ceset bulunmasına ilişkin jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

Beyköy beldesine bağlı Samandere köyü mevkisinde dün ceset bulunmasına ilişkin Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, JASAT ve istihbarat unsurlarıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kentin farklı noktalarındaki 3 bin 900 saatlik kamera görüntüsü, 16 PTS kaydı, 21 EDS kaydı ve HGS geçiş bilgilerini BİLGE, JADU ve PARS sistemleri üzerinden analiz eden ekipler, 44 kişinin bilgi ve görgüsüne başvurdu, 108 araç takibi gerçekleştirdi.

59 personelin araştırma ve analiz çalışmaları neticesinde cinayet zanlısının Çilimli ilçesinden N.Ö. olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan, cesedin Gölyaka ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Aydın Canbulat'a ait olduğu ve bedeninde çok sayıda kesici delici alet yarası bulunduğu tespit edildi.

Dün, Beyköy beldesine bağlı Samandere köyü ile Sinekli Yaylası'nı birbirine bağlayan yolda kamp yapmak için bölgeye giden çift, su içmek için durdukları çeşmenin alt kısmında bir erkeğe ait ceset bulmuştu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
