Düzce'de eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime, merkez ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kaynaşlı ve Yığılca kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamaların, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının güvenliği için risk oluşturduğu belirtildi.

Paylaşımda, bu kapsamda 2 ilçede tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 30 Aralık 2025 tarihinde ara verildiği, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada ise Düzce Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.